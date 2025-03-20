В Актау сгорел первый этаж апарт-отеля

В 19 микрорайоне в 34 доме произошел пожар в апарт-отеле Hide. Сгорело кафе на первом этаже, сообщает Lada.kz . В ДЧС Мангистауской области прокомментировали ситуацию.

стоп-кадр из видео Lada.kz

Сегодня, 19 марта, около 19:40 поступило сообщение о возгорании в кафе Hide, расположенном на первом этаже жилого комплекса «Туран» (19 микрорайон, 34 дом). На место происшествия были оперативно направлены сотрудники пожарной службы ДЧС Мангистауской области.

Благодаря своевременным действиям пожарных возгорание было быстро ликвидировано. По данным экстренных служб, в результате инцидента никто не пострадал.

Причины пожара выясняются. Специалисты проводят осмотр места происшествия и оценивают возможный ущерб.