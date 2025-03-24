Пожар в кафе на набережной Актау локализован

В департаменте по ЧС Мангистауской области сообщили, что из кафе вынесли три газовых баллона. В ходе происшествия никто не пострадал, передает Lada.kz.
На втором этаже кафе «Айжан» произошло возгорание на площади 300 квадратных метров (общая площадь кафе – 600 квадратов).
«Пожар локализован в 19:22 часов. Пострадавших нет. Пожарные эвакуировали в безопасное место три газовых баллона (объемом по 50 л)», - сообщили в ДЧС Мангистауской области.
В тушении задействованы 18 сотрудников и 5 единиц техники. На место выезжала бригада центра медицины и катастроф.
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