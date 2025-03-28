Мошенники похитили почти 50 млн тенге с банковских счетов двух жительниц Актау

Управление по противодействию киберпреступности раскрыло два факта интернет-мошенничества, в результате которых пострадали жительницы Актау, сообщает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Мангистауской области.

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В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных управлением по противодействию киберпреступности, были раскрыты два случая интернет-мошенничества, относящихся к категории тяжких преступлений. Ведется расследование по частьи 4 статьи 190 УК РК.

В первом случае с депозита гражданки «Д» было незаконно переведено 28 миллионов 430 тысяч тенге на счета неизвестных лиц. В ходе служебной командировки в Астану были задержаны трое подозреваемых: двое – жители Актау, один – из Карагандинской области. В ходе следствия установлено, что денежные средства потерпевшей поступили на их счета.

Организатор преступления – житель Актау – был задержан по месту сокрытия и водворен в изолятор временного содержания.

Также полицейскими раскрыто еще одно уголовное дело: с банковского счета гражданки «А» было похищено 20 миллионов тенге. В результате оперативно-розыскных мероприятий установлено, что денежные средства поступили на счета двух жителей Усть-Каменогорска. Они были задержаны и водворены в изолятор временного содержания.

В настоящее время по данным фактам продолжаются следственные действия.