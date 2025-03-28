Проезжали мимо: спасатели Мангистау помогли вызволить машину из «грязевого плена»

Автомобиль Lada Granta по дороге на Горячие источники застрял в грязи. Проезжавшие мимо сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области оказали помощь оказавшимся в беде отдыхающим, сообщает Lada.kz .

Фото: стоп-кадр из видео

По информации официального представителям ДЧС региона Ерлана Солтанмуратова, вызов на пульт дежурного о происшествии не поступал. Спасатели просто находились в том же районе, и, увидев застрявший автомобиль, незамедлительно оказали помощь.

Конечно, решили помочь. Подкрепление не вызывали, справились сами. Автомобиль вытянули в безопасное место, люди в порядке, - сказал Ерлан Солтанмуратов.

Спасатели напоминают, что после затяжных проливных дождей почву сильно размывает водой, многие участки теряют прочность и превращаются в вязкое болото. Как отмечают специалисты, попытки проехать по такой местности могут закончиться застреванием автомобиля и необходимостью вызова спецтехники. Кроме того, движение по подобным участкам может быть опасно для жизни, особенно в горных и степных районах. В связи с этим, ДЧС призывает людей к осторожности и внимательности во время дальних поездок.