Автомобиль сгорел в Актау

Кадры горящего в 8 микрорайоне автомобиля распространяются в социальных сетях. Инцидент прокомментировали в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области, передает Lada.kz .

Фото: стоп-кадр из видео

Сегодня, 28 марта, в 10:10 часов на пульт дежурного поступил вызов о горении автомобиля вблизи дома №28 в 8 микрорайоне. Расстояние от места происшествия до расположения пожарной части составило порядка 3-х километров.

Спасатели оперативно выехали на ЧП и уже в 10:25 часов пожар был полностью ликвидирован.

Произошло полное горение автомобиля. Пострадавших нет. В автомобиле было установлено газобаллонное оборудование с объёмом 54 литра, - уточнили в департаменте.

На месте происшествия работали восемь человек личного состава ведомства и две единицы техники.

Ранее в Актау автомобиль сгорел дотла в 28 микрорайоне. Подробнее по ссылке.