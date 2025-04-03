Попытка насилия на набережной Актау: мужчину задержали очевидцы

В распоряжении редакции Lada.kz оказалось видео, снятое на набережной в 15 микрорайоне Актау. Автор ролика утверждает, что молодой человек пытался надругаться над девушкой в хиджабе. В департаменте полиции прокомментировали ситуацию.
Инцидент, по словам свидетелей, произошёл вечером. Точная дата не сообщается. Услышав крики о помощи, на место сбежались неравнодушные прохожие - мужчины остановили подозреваемого и передали его в руки полиции.
В пресс-службе департамента полиции сообщили, что данное видео является архивным и дело по этому материалу уже окончено. Точных дат и места происшествия не называют, однако подтверждают факт попытки изнасилования.
«По факту попытки изнасилования попавшей на видео 11 марта т.г. незамедлительно было возбуждено уголовное дело. Сотрудниками полиции подозреваемый был задержан и водворен в СИЗО. Дело окончено производством и направлено с обвинительным заключением через прокуратуру в суд», - говорится в сообщении пресс-службы.
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