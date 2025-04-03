Попытка насилия на набережной Актау: мужчину задержали очевидцы

В распоряжении редакции Lada.kz оказалось видео, снятое на набережной в 15 микрорайоне Актау. Автор ролика утверждает, что молодой человек пытался надругаться над девушкой в хиджабе. В департаменте полиции прокомментировали ситуацию.

фото с сайта aif-s3.aif.ru

Инцидент, по словам свидетелей, произошёл вечером. Точная дата не сообщается. Услышав крики о помощи, на место сбежались неравнодушные прохожие - мужчины остановили подозреваемого и передали его в руки полиции.

В пресс-службе департамента полиции сообщили, что данное видео является архивным и дело по этому материалу уже окончено. Точных дат и места происшествия не называют, однако подтверждают факт попытки изнасилования.