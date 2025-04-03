Тело мёртвой женщины обнаружено на улице в центре Актау. Дополнено

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Как рассказали нашему изданию очевидцы, женщину средних лет без движения обнаружили в сквере Победы, рядом с автодорогой.

На место прибыли сотрудники полиции и скорая помощь. Была констатирована смерть женщины. Компетентные органы не комментируют обстоятельства и причины смерти.

В пресс-службе Мангистауской областной Станции скорой и неотложной медицинской помощи рассказали, что вызов поступил в 15:48 часов.

По приезду медики констатировали биологическую смерть женщины 67-ми лет.