Тело мёртвой женщины обнаружено на улице в центре Актау. Дополнено

О происшествии сообщают очевидцы, передает Lada.kz.
Как рассказали нашему изданию очевидцы, женщину средних лет без движения обнаружили в сквере Победы, рядом с автодорогой.
На место прибыли сотрудники полиции и скорая помощь. Была констатирована смерть женщины. Компетентные органы не комментируют обстоятельства и причины смерти.
В пресс-службе Мангистауской областной Станции скорой и неотложной медицинской помощи рассказали, что вызов поступил в 15:48 часов.
По приезду медики констатировали биологическую смерть женщины 67-ми лет.
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