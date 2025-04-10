Мужчина с ножом пугал детей в Актау

Кадры с инцидентом появилось на странице одного из городских пабликов. Автор видео сообщил, что мужчина с ножом пугал детей, передает Lada.kz .

Фото: кадр видео

На распространившихся кадрах мужчина стоит с большим ножом на третьем этаже дома №28 в 5 микрорайоне и кричит: «Вон отсюда, пошли вон». После этого к нему выходит женщина, но он насильно заталкивает ее обратно в квартиру, сопровождая процесс оскорблениями. Видео обрывается в тот момент, когда она пыталась выхватить у него холодное оружие.

На пост в соцсетях отреагировал глава управления полиции Актау, полковник полиции Айдар Касанов.

Выехавшими на место событий сотрудниками был установлен житель дома №28, состоящий на учете у врача-психиатра. Были приняты меры по его изоляции, - сообщил Айдар Касанов.

Напомним, ранее правоохранителями был задержан полуголый мужчина, разгуливавший по проезжей части в Актау.