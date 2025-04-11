В Мангистау студенту незаконно начисляли зарплату из-за родственных связей

Руководитель Мунайлинского районного управления департамента казначейства в силу родственных отношений начислял студенту ВУЗа заработную плату за полный рабочий день, хотя на самом деле он трудился только четыре часа. Об этом сообщили в прокуратуре Мангистауской области, передает Lada.kz .

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По данным прокуратуры, установлен факт оказания неправомерного предпочтения руководством Мунайлинского районного управления департамента казначейства по Мангистауской области студенту ВУЗа при осуществлении им трудовой деятельности.



В частности, последний совмещал учебу с работой в управлении на должности делопроизводителя на неполный рабочий день (четыре часа, полставки).

При этом в силу родственных отношений руководитель управления и его заместитель учитывали его работу за полный рабочий день (восемь рабочих часов), что привело к незаконному расходованию бюджетных средств. По акту прокурорского надзора израсходованные средства возвращены в бюджет, - заявили в ведомстве.

По информации прокуратуры, руководитель управления наказан за дискредитацию госслужбы.

По решению Совета по этике уполномоченного органа по делам государственной службы, за совершение дисциплинарного проступка, дискредитирующего государственную службу, руководителю управления объявлено о неполном служебном соответствии, - заключили в ведомстве.

Ранее прокуратура Мангистауской области сообщала, что директор и бухгалтер детского сада «Куйкен» в Бейнеу незаконно перечисляли родительские взносы на свои личные счета. В результате их действий был причинен ущерб на сумму более 12 миллионов тенге.



