Хот-дог раздора: юристы ищут свидетелей скандала в Актау

Юрист по уголовным делам Алхат Кенжебекулы обратился к жителям региона с просьбой откликнутся свидетелей скандала, возникшего между руководителем донерной и покупательницей с двумя детьми, сообщает Lada.kz .

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Законный представитель потерпевшей, член палаты по правовым вопросам Алхат Кенжебекулы, сообщил о том, что они ищут свидетелей скандала, прогремевшего по всей стране.

Так, жительница Актау обнаружив в своем хот-доге чужой волос, вежливо попросила заменить блюдо. Однако, вместо извинений и предложения новой порции она столкнулась с агрессией со стороны сотрудников заведения.

Алхат Кенжебекулы просит всех граждан, ставших свидетелями происшествия, обращаться в его личный аккаунт в Instagram.

Напомним, инцидент произошел в конце марта текущего года в одной из донерных и вызвал широкий общественный резонанс. По информации Instagram-паблика batys.07, после замечания работники не только отказались заменить испорченный хот-дог, но и выволокли клиентку на глазах у детей из заведения, сопровождая это потоком нецензурной брани.