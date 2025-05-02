Мотоциклист разбился насмерть на трассе Жетыбай – Жанаозен

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В социальных сетях появились кадры с места пришествия. Дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня, 1 мая, на трассе Жетыбай – Жанаозен.

Очевидцы запечатлели последствия аварии.

В пресс-службе департамента полиции региона заявили, что начато судебное расследование по факту нарушения правил эксплуатации транспортных средств лицами, ими управляющими.

По предварительным данным, мотоциклист не справился с управлением, в результате чего транспортное средство выехало за пределы проезжей части и столкнулось с дорожным ограждением. От полученных травм водитель скончался на месте происшествия до прибытия экстренных служб, - сообщили в ведомстве.

Факт ДТП зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по статье 345 Уголовного кодекса Республики Казахстан — «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами».

Проводится досудебное расследование. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в полиции.

Ранее в Жанаозене на трассе перевернулся автомобиль. В результате аварии пострадали пять человек, двое из которых – дети. Несовершеннолетние скончались в приемном покое больницы.