Автомобиль перевернулся на трассе в Жанаозене: погибли двое детей

Видеозапись с трагическим ДТП на трассе в Жанаозене появилась в социальных сетях. Инцидент прокомментировали в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области и региональной станции скорой и неотложной медицинской помощи, сообщает Lada.kz .

Фото: кадр видео

На распространившихся в Сети кадрах виден покорёженный перевернутый автомобиль, слетевший с дороги.

На помощь пострадавшим пришли проезжавшие мимо автовладельцы, которые вытащили людей из опрокинувшегося автомобиля.

В социальных сетях сообщается, что ДТП произошло на трассе в Жанаозене. По словам пользователей, в результате аварии имеются пострадавшие и погибшие.

В пресс-службе Мангистауской областной станции скорой и неотложной медицинской помощи сообщили, что авария произошла вчера, 12 марта. Вызов поступил в 19:51 часов.

В результате ДТП пострадали пять человек, двое из которых – дети. Несовершеннолетние скончались в приемном покое больницы, - сообщили в пресс-службе.

В департаменте полиции региона не предоставили полных подробностей аварии, уточнив лишь, что возбуждено уголовное дело по статье 345 УК РК.

Для справки

Статья 345 – Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами.

Нарушение лицом, управляющим автомобилем, троллейбусом, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение средней тяжести вреда здоровью человека, наказывается штрафом в размере до 160 МРП (629 120 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 160 часов, либо арестом на срок до 40 суток, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет.