Обнаженный мужчина разгуливал перед кафе в Актау

Голый мужчина, разгуливавший перед заведением, был замечен сегодня, 4 мая, в 11А микрорайоне. Инцидент прокомментировали в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

Фото: кадр из видео

Обнаженный мужчина разгуливал перед кафе «Шик», расположенном в 11А микрорайоне. Проникнуть в само заведение, по предположению очевидцев, ему помешал охранник. Тем не менее, мужчине удалось забросить на летнюю террасу общепита свою одежду. После непродолжительного диалога герой видео стал одеваться.

Как пояснили корреспонденту Lada.kz в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области, мужчина имеет проблемы психического характера.

Гражданин из-за проблем психического характера состоит на учете у медиков. Его уже передали родителям. С их слов, родственник завтра уедет в Кызылорду, - прокомментировали в ведомстве.

Напомним, в феврале 2024 года соседи вызвали полицию после того, как заметили в своем дворе мужчину, который в обнаженном виде громко читал книгу на улице.