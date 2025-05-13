Нападение в продуктовом магазине Актау: мужчина ударил кассира и скрылся

В социальных сетях сегодня, 13 мая, распространилась видеозапись с камер наблюдения продуктового магазина в 27 микрорайоне Актау, неподалеку от «Abdi». На видео зафиксировано нападение мужчины-покупателя на женщину-кассира, передает Lada.kz.
На кадрах видно, как мужчина-покупатель напал на женщину-кассира, ударив её кулаком в область правого уха. После нападения он стремительно покинул помещение.
Инцидент вызвал резонанс среди пользователей соцсетей. В комментариях звучат требования найти нападавшего и привлечь его к ответственности.
«Это недопустимо! Найдите и накажите этого агрессора!» — пишут возмущенные жители города.
Редакция Lada.kz ожидает комментарий от полиции.
Напомним, массовая драка произошла на главной автодороге Актау 9 мая.
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