Нападение в продуктовом магазине Актау: мужчина ударил кассира и скрылся

В социальных сетях сегодня, 13 мая, распространилась видеозапись с камер наблюдения продуктового магазина в 27 микрорайоне Актау, неподалеку от «Abdi». На видео зафиксировано нападение мужчины-покупателя на женщину-кассира, передает Lada.kz .

Иллюстративное фото с сайта zakon.kz

На кадрах видно, как мужчина-покупатель напал на женщину-кассира, ударив её кулаком в область правого уха. После нападения он стремительно покинул помещение.

Инцидент вызвал резонанс среди пользователей соцсетей. В комментариях звучат требования найти нападавшего и привлечь его к ответственности.

«Это недопустимо! Найдите и накажите этого агрессора!» — пишут возмущенные жители города.

Редакция Lada.kz ожидает комментарий от полиции.

Напомним, массовая драка произошла на главной автодороге Актау 9 мая.