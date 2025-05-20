Мужчины устроили жестокую драку посреди оживленной улицы в Актау

Группа мужчин устроила драку на глазах у прохожих. Инцидент произошел днем 19 мая в 12А микрорайоне. Происшествие прокомментировали в полиции, сообщает Lada.kz .

Фото: кадр видео

На кадрах видно, как один из участников инцидента лежит на земле, а двое других наносят ему удары. В конфликт вмешивается еще один молодой человек, с разгона ударяя одного из дерущихся ногой. Свидетели произошедшего предпочли не вмешиваться.

Как сообщили в департаменте полиции Мангистауской области, по факту происшествия возбуждено уголовное дело. Подозреваемые задержаны, в настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Правоохранительные органы призывают граждан проявлять нулевую терпимость и сообщать о подобных случаях в полицию.

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