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20.05.2025, 16:30

Избивавший бывшую жену житель Актау находится под подпиской о невыезде – полиция

Происшествия 0 2 252 Сергей Кораблев

В департаменте полиции Мангистауской области сообщили, что житель Актау, который более двух часов избивал свою экс-супругу и грозил сбросить ее с высотки, находится под подпиской о невызде, сообщает Lada.kz.

Фото со страницы блогера Азамата Сарсенбаева
Фото со страницы блогера Азамата Сарсенбаева

В департаменте полиции Мангистауской области рассказали, какие меры, помимо заведения уголовного дела, приняли в отношении подозреваемого в нанесении побоев бывшей жене.

Мужчина находится под подпиской о невыезде. Продолжается досудебное расследование, - сообщили в ведомстве.

Жизни потерпевшей, как заявили правоохранители, ничего не угрожает.

Напомним, об истории, едва не закончившейся трагедией, стало известно от блогера Азамата Сарсенбаева. Потерпевшая рассказала, что продолжительное время подвергалась насилию со стороны экс-супруга.

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