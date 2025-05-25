Бросила новорождённого ребёнка в Мунайлинском районе: женщину до сих пор не нашли

Полиции до сих пор не удалось установить местонахождение матери, оставившей новорождённого ребёнка в селе Бесшокы Мунайлинского района, передаёт Lada.kz .

Фото из архива

В пресс-службе департамента полиции Мангистауской области сообщили, что оперативно-розыскные мероприятия по установлению личности и местонахождения матери ребёнка продолжаются.

На сегодняшний день местонахождение матери ребёнка установить не удалось, - заявили в ведомстве.

Напомним, утром 5 мая около 09:30 в селе Бесшокы Мунайлинского района был обнаружен новорождённый ребёнок, оставленный у окна одного из жилых домов. Правоохранители тогда сообщили, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Позднее стало известно, что найденный младенец - девочка. О её состоянии рассказали врачи перинатального центра «Ана мен бала».