Падение крана на стройке в Мангистау: в полиции прокомментировали видео

В социальных сетях распространилось видео, на котором видно, как автомобильный кран упал на строящееся здание. Полиция региона прокомментировала данный инцидент, передает Lada.kz .

Кадр видео

Сегодня, 25 мая, в местных Instagram-пабликах появилось видео, на котором запечатлён момент падения крана на строящееся здание.

На кадрах видно, как подъёмный механизм автокрана обрушился на недостроенный двухэтажный объект.

В пресс-службе департамента полиции Мангистауской области прокомментировали инцидент, уточнив, что происшествие с падением крана произошло ещё в 2022 году.

Распространившееся видео является старым, оно было снято в 2022 году, — сообщили в полиции.

Напомним, ранее, 14 апреля, в Актау произошёл другой инцидент с участием спецтехники: на участке между 6 и 8 микрорайонами во время благоустроительных работ грузовик частично провалился в яму.