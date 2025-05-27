Погоня за нарушителем попала на видео в Актау

В Актау полиция устроила погоню за нарушителем. За рулем был несовершеннолетний, который пытался скрыться от стражей порядка, передает Lada.kz.
Очевидцы сняли на видео, как белый внедорожник пытается скрыться от полицейских. Водитель на высокой скорости разворачивается на газоне, маневрирует между припаркованными автомобилями и проносится мимо подъездов жилых домов. Все это время его преследует спецтранспорт.
Как сообщили в управлении полиции Актау, инцидент произошел вечером 26 мая. Автомобиль Toyota Land Cruiser Prado был остановлен в 26 микрорайоне в ходе акции «Безопасная дорога» для проверки документов водителя. Однако в ходе процесса выяснилось, что за рулем несовершеннолетний.
Парень попытался скрыться, нарушил ПДД. Его задержали, материалы отправили в ювенальную службу. Автомобиль водворен на штрафную стоянку, - сообщили в полиции.
Ранее в Сети распространилось видео погони полицейского патруля за автомобилем с участием выпускника. Подробности по ссылке.
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