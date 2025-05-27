Погоня за нарушителем попала на видео в Актау

В Актау полиция устроила погоню за нарушителем. За рулем был несовершеннолетний, который пытался скрыться от стражей порядка, передает Lada.kz .

Несовершеннолетний за рулем. Иллюстративное фото сгенерировано ИИ

Очевидцы сняли на видео, как белый внедорожник пытается скрыться от полицейских. Водитель на высокой скорости разворачивается на газоне, маневрирует между припаркованными автомобилями и проносится мимо подъездов жилых домов. Все это время его преследует спецтранспорт.

Как сообщили в управлении полиции Актау, инцидент произошел вечером 26 мая. Автомобиль Toyota Land Cruiser Prado был остановлен в 26 микрорайоне в ходе акции «Безопасная дорога» для проверки документов водителя. Однако в ходе процесса выяснилось, что за рулем несовершеннолетний.

Парень попытался скрыться, нарушил ПДД. Его задержали, материалы отправили в ювенальную службу. Автомобиль водворен на штрафную стоянку, - сообщили в полиции.

Ранее в Сети распространилось видео погони полицейского патруля за автомобилем с участием выпускника. Подробности по ссылке.