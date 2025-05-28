В Актау мужчина выращивал коноплю у себя в спальне: суд вынес приговор

В Актауском городском суде вынесен приговор по делу гражданина, обвиняемого в незаконном выращивании наркотических растений, передает Lada.kz .

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Из материалов дела, опубликованных сегодня, 28 мая, следует, что 3 марта 2025 года в ходе обыска по месту жительства мужчины были обнаружены кусты каннабиса, выращенные прямо в жилой комнате.

По данным следствия, два куста запрещённого растения находились в спальне – между кроватью и шкафом. Экспертиза подтвердила, что это конопля массой 1,2 килограмма, содержащая наркотические вещества.

Суд учёл признание вины и раскаяние подсудимого. Он попросил назначить наказание, не связанное с лишением свободы. Прокуратура, напротив, настаивала на более жёсткой мере.

По части 1 статьи 300 УК РК за незаконный посев и выращивание наркотикосодержащих растений предусмотрено до двух лет лишения свободы. Суд, однако, ограничился наказанием в виде одного года ограничения свободы.

Приговор пока не вступил в законную силу.