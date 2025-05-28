Тонущего подростка спас прохожий в Актау (видео)

На побережье Каспийского моря в районе 7А микрорайона спасён подросток, упавший в воду в не предназначенном для купания месте, сообщает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области.

Фото: стоп-кадр из видео / @112_aktau / Instagram

По данным спасателей, ребёнок 2011 года рождения начал тонуть, спрыгнув в воду в запрещенном для купания месте. Его заметил прохожий, который успел вытащить подростка на берег и предотвратил трагедию.

На место происшествия оперативно прибыли специалисты аварийно-спасательного отряда ДЧС Мангистауской области и оказали первую помощь.

Пострадавший был передан бригаде скорой медицинской помощи. Его состояние оценивается как удовлетворительное.

В департаменте по ЧС напомнили: купание в необорудованных и несанкционированных местах крайне опасно и может привести к трагическим последствиям. Спасатели настоятельно рекомендуют гражданам соблюдать правила безопасности на воде и не оставлять детей без присмотра.

Напомним, ранее в ДЧС заявили, что ведомство полностью готово к купальному сезону.