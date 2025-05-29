У жителя Жанаозена изъято более 500 кг осетровой рыбы

В Жанаозене у местного жителя изъяли 508 кг осетровой рыбы, сообщает Polisia.kz , передает Lada.kz .

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В ходе оперативно-профилактического мероприятия «Бекіре» сотрудниками криминальной полиции Мангистауской области в Жанаозене за незаконное хранение редкой породы рыб задержан местный житель, у которого изъято более полутонны рыбы осетровой породы.

Согласно статье 339 Уголовного кодекса, начато досудебное расследование по факту незаконного обращения с редкими и находящимися под угрозой исчезновения видами животных и рыб, - сообщил начальник департамента криминальной полиции МВД Канат Нурмагамбетов.

Напомним, с 1 апреля в регионе стартовало оперативно-профилактическое мероприятие (ОПМ) «Бекіре-2025» по предупреждению и выявлению фактов незаконного вылова, реализации и транспортировки рыбы и рыбной продукции.

В апреле 2025 года в акватории Каспия пресечено 90 фактов браконьерства.