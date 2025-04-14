«Бекіре-2025» проводится в Мангистау

Фото департамента полиции региона

По данным департамента полиции, с 1 апреля в регионе стартовало оперативно-профилактическое мероприятие (ОПМ) «Бекіре-2025» по предупреждению и выявлению фактов незаконного вылова, реализации и транспортировки рыбы и рыбной продукции.

Сформировано пять групп из сотрудников природоохранной полиции, батальона дорожно-патрульной полиции и бойцов СОБР. За 10 дней было возбуждено 2 уголовных дела, к административной ответственности привлечено 22 человека.

ОПМ продлится до 1 июня.

Полиция предупреждает, что незаконный вылов и реализация рыбы строго запрещены. За это предусмотрена уголовная и административная ответственность.

Наказание предусматривает штраф в размере до 3000 МРП (11 796 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.

Напомним, в марте в акватории Каспия пограничниками пресечено 20 фактов браконьерства.

Также с 1 апреля по 15 июня установлен запрет на ловлю раков.