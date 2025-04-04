Свыше 205 миллионов тенге ущерба нанесли браконьеры в Мангистау

В марте в акватории Каспия пресечено 20 фактов браконьерства, сообщили в пограничной службе КНБ РК, передает Lada.kz .

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Пограничники изъяли у браконьеров 10 плавательных средств, 22,9 км сетей. В естественную среду обитания выпущено 89 экземпляров (508 кг) рыб осетровых пород и 7 голов каспийских тюленей, занесенных в Красную книгу.

Сумма предотвращенного ущерба составила порядка более 205 млн тенге, сообщили в КНБ РК.

Материалы по этим фактам направлены в правоохранительные и судебные органы для привлечения нарушителей к ответственности, – сообщили в Комитете национальной безопасности.

Напомним, в Актау задержаны 34-летний и 36-летний местные жители, у которых при обыске обнаружено и изъято свыше 10 килограммов черной икры.

Ранее полицейские Мангистау изъяли 185 килограммов осетрины и 345 килограммов скумбрии в ходе оперативно-профилактического мероприятия (ОПМ) «Браконьер».

С осетриной, боеприпасами и тушками уток задержали жителя Мангистау.