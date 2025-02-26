В Мангистау изъяли около 11 кг черной икры

В Актау задержаны 34-летний и 36-летний местные жители, у которых при обыске обнаружено и изъято свыше 10 килограммов черной икры. Об этом сообщает пресс-служба департамента полиции Мангистауской области, передает Lada.kz.

Фото пресс-службы ведомства

По информации ведомства, задержания были проведены в январе и феврале этого года.

Так, сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью департамента полиции Мангистауской области в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали 34-летнего мужчину в январе. При личном обыске у него обнаружили и изъяли 5 кг 185 гр черной икры.

В феврале в рамках дальнейших оперативно-розыскных мероприятий был проведен обыск по месту жительства 36-летнего гражданина, в результате которого полиция изъяла еще 5 кг 800 гр черной икры.

Общий вес изъятой икры составил около 11 кг. Расследование продолжается, - заявили в полиции региона.

Ранее полицейские Мангистау изъяли 185 килограммов осетрины и 345 килограммов скумбрии в ходе оперативно-профилактического мероприятия (ОПМ) «Браконьер».

С осетриной, боеприпасами и тушками уток задержали жителя Мангистау.