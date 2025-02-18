С осетриной, боеприпасами и тушками уток задержали жителя Мангистау

Фото пресс-службы ведомства

По информации департамента полиции, 13 февраля на автодороге Форт-Шевченко – Таушык остановили автомобиль марки Toyota Prado. В ходе осмотра транспортного средства в багажнике обнаружено 15 штук осетровых рыб общим весом 44 кг, охотничье оружие, боеприпасы и тушки уток.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 339 Уголовного кодекса Республики Казахстан (Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения видами растений или животных, их частями или дериватами). Изъятая рыба передана в ТОО «Kazakh Osetr» для дальнейшей реализации. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде, - сообщили в полиции региона.

Департамент полиции Мангистауской области напоминает, что незаконная добыча и оборот редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных строго запрещены и влекут за собой уголовную ответственность. Граждан призывают сообщать о подобных правонарушениях в правоохранительные органы для принятия соответствующих мер.

Для справки: статья 339 УК РК предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 3 000 месячных расчетных показателей (11 796 000 тенге) либо лишения свободы на срок до трех лет с конфискацией имущества.