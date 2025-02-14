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14.02.2025, 10:12

В Мангистау изъяли крупную партию осетрины и скумбрии

Происшествия 0 3 330 Лиана Рязанцева

Полицейские Мангистау изъяли 185 килограммов осетрины и 345 килограммов скумбрии в ходе оперативно-профилактического мероприятия (ОПМ) «Браконьер». По факту возбуждено уголовное дело и задержан подозреваемый - 27-летний гражданин, сообщает пресс-служба полиции региона.

 

Фото пресс-службы ведомства
Фото пресс-службы ведомства

В ведомстве сообщили, ночью 9 февраля 2025 года сотрудники Мунайлинского района обнаружили в одном из помещений морозильную камеру, в которой находилась рыба: 758 штук скумбрии общим весом 345 кг и 79 штук осетра весом 185 кг.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 339 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Задержан 27-летний гражданин, - сообщили в полиции региона.

Статья 339 УК РК предусматривает ответственность за незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами. Нарушителям грозит штраф в размере до 3 000 МРП (11 796 000 тенге) либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничение свободы на срок до трех лет, либо лишение свободы на тот же срок с конфискацией имущества.

В полиции отметили, что продолжают борьбу с браконьерством и призывают граждан сообщать о подобных фактах для сохранения биологического разнообразия и обеспечения экологической безопасности региона.

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