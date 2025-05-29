18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
509.26
574.75
6.46
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
29.05.2025, 15:42

YEDILOV ONLINE: в Актау задержан президент морпорта

Происшествия 0 3 235 Лиана Рязанцева

Политический обозреватель Ербол Едилов в своем Telegram-канале сообщил о задержании президента АО «НК «Актауский международный морской торговый порт», передает Lada.kz.

фото из архива Lada.kz
фото из архива Lada.kz

В своем Telegram-канале Ербол Едилов сообщил следующее:

В городе Актау задержали Президента АО «НК «Актауский международный морской торговый порт» Абая Турикпенбаева, он находится в СИЗО, расследование ведёт КНБ. По данным источников, дело может быть связано с контрабандой нефти и танкером «Мелиана», который пытались незаконно вывезти из страны. В 2023 году спецназ КНБ штурмом задержал этот танкер, принадлежащий ТОО «БатысНефтеТрэйд». Турикпенбаев ранее отказался комментировать инцидент, - сказано в сообщении.

Редакция Lada.kz обратилась в пресс-службу полиции региона с просьбой подтвердить или опровергнуть информацию о задержании. Однако корреспондента перенаправили в Комитет национальной безопасности (КНБ) области. В последнем ведомстве сообщили, что у них отсутствует пресс-служба, и предоставить комментарии не могут, направив журналиста в пресс-службу КНБ Казахстана. 

Напомним, должность президента Актауского международного морского порта Абай Турикпенбаев занял 1 февраля 2017 года.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане может начаться продажа нового вида недорогого мясаНовости Казахстана
27.05.2025, 18:14 0
Огромную змею заметили в степях МангистауЭкология
17.05.2025, 14:25 0
Сообщение о найденой в Каспии ракетной подлодке распространяется в СетиОбщество
16.05.2025, 19:47 0
Почему в Казахстане отказываются от использования георгиевской лентыНовости Казахстана
08.05.2025, 14:40 0
Казахстанок обяжут возвращать пособия по уходу за ребенком: каковы условияНовости Казахстана
16.05.2025, 15:11 0

Последние комментарии

< >
Вырвал все цветы: детская выходка закончилась рукоприкладством в Актау
Apmaxa → шапалак лишним не бывает
Опасные дорожные условия на дороге Жетыбай–Шетпе попали на видео
дорожник → " Из-за ремонта дороги приходится объезжать участок по маршруту длиной около 15–20 километров" Афигеть! А через Таучик можно попасть в Актау что бы миновать этот участок? Мне через неделю ехать
Вырвал все цветы: детская выходка закончилась рукоприкладством в Актау
velldr → Я не спец по воспитанию, но думаю что для воспитания бережливого отношения ко всему у наших детей подходит трудотерапия. Если ребенок рвет культурные растения и ломает деревья, то заставьте его сажат…
Вырвал все цветы: детская выходка закончилась рукоприкладством в Актау
fox1167 → "10-летний мальчик вырвал все петунии из вазонов и разбросал их. После сделанного замечания мать мальчика вместо воспитательной беседы ударила своего сына."-----Какая уже воспитательная беседа в 10 л…
В Мангистау полицейские устроили погоню за автомобилем с выпускником (видео)
fox1167 → Штраф ему----- и в обезьянник! Родителям тоже штраф!