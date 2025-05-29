YEDILOV ONLINE: в Актау задержан президент морпорта

фото из архива Lada.kz

В своем Telegram-канале Ербол Едилов сообщил следующее:

В городе Актау задержали Президента АО «НК «Актауский международный морской торговый порт» Абая Турикпенбаева, он находится в СИЗО, расследование ведёт КНБ. По данным источников, дело может быть связано с контрабандой нефти и танкером «Мелиана», который пытались незаконно вывезти из страны. В 2023 году спецназ КНБ штурмом задержал этот танкер, принадлежащий ТОО «БатысНефтеТрэйд». Турикпенбаев ранее отказался комментировать инцидент, - сказано в сообщении.

Редакция Lada.kz обратилась в пресс-службу полиции региона с просьбой подтвердить или опровергнуть информацию о задержании. Однако корреспондента перенаправили в Комитет национальной безопасности (КНБ) области. В последнем ведомстве сообщили, что у них отсутствует пресс-служба, и предоставить комментарии не могут, направив журналиста в пресс-службу КНБ Казахстана.

Напомним, должность президента Актауского международного морского порта Абай Турикпенбаев занял 1 февраля 2017 года.