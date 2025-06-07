Аварию на скважине в Мангистауской области устранили

Спустя сутки аварийную ситуацию на скважине №57 месторождения Толкын ликвидировали, передает Lada.kz со ссылкой на МСЧ РК.

Скриншот из видео МЧС РК

Оперативный штаб на месте происшествия составил план ликвидации аварии. Было обследовано состояние устья скважины с замером воздушной среды газоаналитической аппаратурой. Анализ показал отсутствие превышения ПДК.

Прибывшие сотрудники и специалисты провели глушение скважины через затрубное пространство, демонтировали превентор крестовины и установили новый защитный элемент на вход скважины, чтобы предотвратить утечку и обеспечить герметичность.

На расстоянии 60 метров от скважины вырыли траншею для сбора воды в случае возникновения пожара. Пострадавших нет.

Причина аварии устанавливается.