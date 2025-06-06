На месторождении в Мангистау произошла авария: зафиксирован выброс газоводяной смеси

На скважине №57 месторождения Толкын, расположенного в Бейнеуском районе Мангистауской области, произошла аварийная ситуация, передает Lada.kz по информации пресс-службы ДЧС региона.

стоп-кадр из видео ДЧС МО

По данным ведомства, 6 июня на объекте компании Varro Operating Group был зафиксирован выброс газоводяной смеси из обсадной трубы скважины без возгорания. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.

На месте продолжаются работы по локализации происшествия. Для ликвидации последствий привлечены:

10 единиц техники, 32 сотрудника и 1 беспилотник от ДЧС Мангистауской области;

силы и средства компаний Акберен, "Онтустик Нефт Сервис", Nobilis Corp, а также самой Varro Operating Group.

Сообщается, что усилены меры безопасности. Специалисты продолжают мониторинг ситуации, которая в настоящий момент находится под постоянным контролем.

В ДЧС добавили, что все необходимые меры принимаются, и по мере развития событий будет предоставлена дополнительная информация.