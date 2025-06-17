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17.06.2025, 18:41

Житель Актау получил срок за нападение на кассира в продуктовом магазине

Происшествия 0 1 904 Лиана Рязанцева

Стали известны итоги рассмотрения уголовного дела по факту нападения мужчины на женщину-кассира в продуктовом магазине. Детали предоставили в Актауском городском суде, передает Lada.kz.

Фото: кадр видео
Фото: кадр видео

Как сообщается в материалах дела, 13 мая текущего года около 02:31 часов М., находясь в состоянии алкогольного опьянения в магазине «Аксу», расположенном в 27 микрорайоне, умышленно нанес потерпевшей Б. удар кулаком в правую сторону лица. Причиной стал отказ ему в продаже пива, а также возникшая между участниками инцидента конфликтная ситуация.

Вина подсудимого полностью доказана его показаниями самого подсудимого, потерпевшей, свидетелей и видеозаписями с камер видеонаблюдения. Прокурор просил назначить М. наказание в виде лишения свободы. Потерпевшая Б. просила суд назначить строгое наказание в соответствии с законом. М. вину признал полностью и просил назначить наказание, не связанное с лишением свободы, - сообщили в суде.

Отмечается, что суд при назначении наказания смягчающих и отягчающих обстоятельств не установил.

Подсудимый признан виновным по части 1 статьи 293 УК РК (Хулиганство) и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком шесть месяцев. Приговор суда не вступил в законную силу, - говорится в официальном сообщении.

Напомним, в социальных сетях 13 мая распространилась видеозапись с камер наблюдения продуктового магазина в 27 микрорайоне. На кадрах зафиксировано нападение мужчины-покупателя на женщину-кассира.

Позже подозреваемого задержала полиция.

О конфликте также высказался адвокат – подробнее по ссылке.

Для справки

Санкция части 1 статьи 293 УК РК предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 500 до 2000 МРП (от 1 966 000 до 7 864 000 тенге) либо исправительных работ в том же размере, либо привлечения к общественным работам на срок от 300 до 600 часов, либо ограничения свободы на срок до двух лет, либо лишения свободы на тот же срок.

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