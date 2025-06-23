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23.06.2025, 16:07

Появление пожарных у высотки взволновало жителей Актау

Происшествия 0 2 628 Алия Шарипова

Сегодня, 23 июня, внезапное появление пожарных у дома №28, расположенного в 9 микрорайоне, встревожило горожан. Инцидент Lada.kz прокомментировали в департаменте по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) Мангистауской области.

Фото автора
Фото автора

На месте происшествия побывал корреспондент Lada.kz. Как было установлено, причиной прибытия противопожарной службы стал припаркованный у дома №28 автомобиль. Обеспокоенные жильцы вызвали спецслужбу, сообщив о вероятном горении транспорта.

Группа огнеборцев осмотрела автомобиль и приготовилась к возможному тушению огня.

Затрудняло ситуацию невозможность оперативного открытия автомобиля. Спустя короткое время объявился владелец транспорта, который обеспечил доступ к капоту.

В ДЧС Мангистауской области прокомментировали инцидент.

В 14:38 часов поступил вызов по адресу: 9 микрорайон, дом №28. По сообщению очевидцев, из припаркованного возле данного дома автомобиля шел дым. На место прибыли пожарные СПЧ 2, впоследствии информация о возгорании не подтвердилась, - сообщили в ведомстве.

Напомним, ранее автомобиль сгорел в 15 микрорайоне Актау. Подробнее по ссылке.

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