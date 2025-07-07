«Регулировал» движение с шариком в руках: в Актау курьер привлечён к ответственности

В Актау на видео попал курьер, который решил на время стать «регулировщиком» движения. Инцидент произошёл между 34, 30, 31 микрорайонами: мужчина с фирменной сумкой службы доставки и с жёлтым шариком в руках вышел на проезжую часть и начал хаотично «управлять» автомобилями, передает Lada.kz .

Иллюстративное фото. Создано с помощью чата GPT

Необычное поведение пешехода зафиксировали камеры видеонаблюдения. Ролик быстро распространился в социальных сетях и вызвал неоднозначную реакцию горожан: от недоумения до шутливых комментариев. Однако стражи порядка к ситуации отнеслись серьёзно.

Как сообщили в департаменте полиции Мангистауской области, в результате мониторинга социальных сетей факт нарушения был подтверждён. Курьер переходил дорогу в неположенном месте, создавая угрозу как себе, так и водителям.

По данному факту в отношении мужчины был составлен административный протокол по статье 615 Кодекса об административных правонарушениях Республики Казахстан (Нарушение правил перехода проезжей части пешеходом), - пояснили в управлении полиции Актау.

В ведомстве напомнили, что вне зависимости от профессии или повода, Правила дорожного движения обязательны для всех.

Для справки

Статья 615. Нарушение правил движения пешеходами и иными участниками дорожного движения.

Невыполнение пешеходами и иными участниками дорожного движения требований правил дорожного движения влечет штраф в размере двух (7 864 тенге) МРП.