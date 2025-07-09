Ребенок погиб под колесами автобуса в Мангистау

Дорожно-транспортное происшествие случилось вечером 8 июля в Мунайлинском районе. Подробности происшествия рассказали в пресс-службе полиции региона, передает Lada.kz .

Фото: pexels.com

По данным полиции, трагедия произошла 8 июля около 17:30. Водитель автобуса, следовавший по маршруту Актау–Мангистау, сбил 10-летнюю девочку. От полученных травм ребёнок скончался на месте происшествия.

В отношении водителя автобуса начато досудебное расследование по части 3 статьи 345 Уголовного кодекса Республики Казахстан — «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека». Транспортное средство изъято и помещено на штрафстоянку, - сообщили в полиции региона.

Известно, что девочка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Напомним, 7 июля на пешеходном переходе между 9 и 10 микрорайонами произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода. По словам очевидцев, под колёса автомобиля попала женщина с грудным ребёнком