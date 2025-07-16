Чуть не сбил троих детей: в Актау водитель получил штраф за грубое нарушение ПДД

Водитель Daewoo Matiz привлечён к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения. Жертвами автомобилиста едва не стали дети, сообщает Lada.kz со ссылкой на департамент полиции Мангистауской области.

Фото: стоп-кадр из видео

Нарушение было зафиксировано в ходе мониторинга социальных сетей. На кадрах, опубликованных полицией, видно, как автомобиль марки Daewoo Matiz не уступил дорогу маленьким пешеходам, переходящим дорогу в положенном месте в районе поселка Акжелкен.

Инспекторами в отношении водителя был составлен административный протокол по статье 600 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях – Непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения.

Санкция влечет штраф в размере 10 МРП, или 39 320 тенге.

Напомним, в Актау 1 апреля текущего года на нерегулируемом пешеходном переходе между 15 и 13 микрорайонами сбили 9-летнего мальчика. Подробнее по ссылке.