Пытки и суицид: в Актау отец осужденного просит президента спасти сына

В Актау отец осужденного заявляет о пытках, суициде и этапировании сына в неизвестном направлении. Мужчина просит главу государства повлиять на ситуацию, сообщает Lada.kz .

Назир Мамедов. Фото предоставил его отец

Пенсионер из Актау Низами Мамедов обратился с открытым заявлением к генеральному прокурору, главе КУИС МВД, КНБ РК, минздраву и администрации президента. Он утверждает, что его сын Назир Мамедов подвергся насилию, был незаконно осужден по статье 122 УК РК ( Насильственные действия сексуального характера ) и после попытки суицида этапирован в неизвестном направлении.

Я обращаюсь как отец, как гражданин, как человек, верящий в справедливость и закон. Сегодня, 18 июля, я узнал, что моего сына этапировали из учреждения №77 Мангистауской области. Куда – никто не сообщил. Предположительно, в Костанай. Меня никто не уведомил, - говорит Низами Мамедов.

По словам мужчины, еще более шокирующим для него стал факт, что после оглашения постановления апелляционной инстанции его сын пытался совершить суицид.

Он протестовал против несправедливого приговора. Теперь он полностью утратил голос и может общаться только письменно, - утверждает его отец.

Низами Мамедов отмечает, что это была не первая попытка покончить жизнь самоубийством со стороны его сына. Ранее Назир уже прибегал к отчаянным мерам, протестуя против возбуждения уголовного дела, которое, по словам семьи, было основано на лжесвидетельстве.

Потерпевшая прямо в суде сказала, что оговорила моего сына. Она признала, что он ничего не совершал. Показания, данные ею на стадии досудебного следствия, были исключены из доказательств. Но судьи и прокуроры это проигнорировали, - уверяет отец осужденного.

Также он утверждает, что руководство учреждения №77 скрыло от него факт этапирования, информация о суициде и тяжелых телесных повреждениях не раскрывалась, органы прокуратуры и СИЗО пытаются утаить правду.

Мужчина просит провести проверку, а именно:

изъять и изучить видеозаписи с камер учреждения №77;

установить, с какой целью к его сыну приходили сотрудники КНБ РК;

дать оценку по факту произошедшего вскоре после их визита пожара;

проверить действия администрации учреждения на предмет насилия и сокрытия нарушений.

В своем обращении Низами Мамедов требует:

от Генеральной прокуратуры РК – изъять материалы дела и внести кассационный протест в Верховный суд;

от КУИС МВД – предоставить информацию о месте нахождения сына и обеспечить прозрачность процесса этапирования;

от министерства здравоохранения РК – обеспечить его сыну надлежащую медицинскую помощь;

от КНБ РК – проверить действия сотрудников и возможное сокрытие фактов;

от администрации президента – вмешательства в ситуацию и контроль соблюдение прав человека.

Я молчал все время. Я верил в суд, в справедливость. Но, даже когда потерпевшая призналась, что оговорила моего сына, никто не услышал – ни судьи, ни прокуроры, - утверждает отец.

На данный момент отец осужденного нанял двух адвокатов.

Редакция Lada.kz ожидает комментариев от компетентных органов.