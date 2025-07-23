18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
531.96
622.45
6.79
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
23.07.2025, 14:59

Обрушение крыши в актовом зале сельской гимназии в Мангистау попало на видео

Происшествия 0 2 451 Наталья Вронская

В селе Курык Каракиянского района Мангистауской области произошло обрушение крыши актового зала в здании школы-гимназии, передает Lada.kz.

фото прислано очевидцами для Lada.kz
фото прислано очевидцами для Lada.kz

Инцидент случился рано, около 6:00 часов утра 23 июля, в период летних каникул. К счастью, в момент обрушения в здании никого не было — пострадавших нет. По предварительным данным, площадь обрашения составила 250 квадратных метров. 

Как сообщили в городском отделе образования Каракиянского района, здание школы было построено и введено в эксплуатацию в 2009 году. На сегодняшний день в ней обучаются свыше 1400 детей. 

«На данный момент известно, что в 6 утра с крыши актового зала обрушился бетонный фрагмент конструкции. Ведутся необходимые обследования и техническая экспертиза. Пока окончательного заключения нет — его готовят специалисты технадзора. Однако уже сейчас можем подтвердить: никто не пострадал», — сообщил представитель отдела образования Каракиянского района.

По предварительной информации, повреждения зафиксированы только в части актового зала. Все остальные помещения учебного заведения, включая кабинеты, в которых проводятся занятия, находятся в исправном состоянии.

Если ремонтные работы не будут завершены до начала учебного года, руководство района не исключает возможность временного перераспределения учащихся в другие школы.

«Гарантийный срок здания уже завершился — школе 16 лет. Мы приложим все усилия, чтобы устранить последствия до 1 сентября», — отметили в отделе образования.

По факту обрушения создана специальная комиссия. Официальные выводы и причины обрушения будут озвучены после получения результатов технической экспертизы. 

Вместе с комиссией на место происшествия выехал первый заместитель акима области Ербол Избергенов.

2
22
2
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

3 комментарий(ев)
мунайши73
мунайши73
Если нормально строить не получается,то нужно переименовать,это у нас хорошо получается. Предлагаю Ералиево.
23.07.2025, 14:59
Феникс
Феникс
Ну ну, Технадзор говорите... Технический надзор — это комплекс мероприятий, осуществляемых на всех этапах строительства для контроля качества, а зачем он теперь КОГДА РЕЗУЛЬТАТ КАЧЕСТВА НА ЛИЦО?!
23.07.2025, 13:38
fox1167
fox1167
"школе 16 лет"-----Школы построенные при Союзе в 60-70-80-е до сих пор стоят уверенно! Потому что их принимали специалисты! А сейчас кто?
23.07.2025, 12:33
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Не выдержал и трёх месяцев: россиянин рассказал, почему сбежал из КазахстанаНовости Казахстана
17.07.2025, 09:13 0
Казахстанцам откроют доступ к полной сумме пенсионных накопленийНовости Казахстана
21.07.2025, 09:41 0
Арал возвращается к жизни: суша отступает, рыба возвращаетсяНовости Казахстана
14.07.2025, 19:21 0
Можно ли есть сайгака? Исследование раскрыло неожиданные фактыНовости Казахстана
01.07.2025, 07:47 0
Рынок жилья остался без покупателей: казахстанцы массово приостанавливают сделкиНовости Казахстана
09.07.2025, 17:35 0

Последние комментарии

< >
Дорогу перекроют в центре Актау
Argallo → 3 дня ну да)) Между 2 и 6 мкр сколько меняли? Полгода дорога была закрыта.
«Я подумал, это Мальдивы»: стоматолог из Махачкалы восхитился чистотой моря в Актау
Ingul → Он трезвый был?
«И это еще не самое страшное»: генерал Гурулев объяснил, кто в ответе за русские аэродромы
Aqtau_2023 → Почему этот бывший генерал раньше то молчал, до атаки или когда сам пагоны носил. Так то после пожара, мы все горазды покричать.
В Казахстане объявят амнистию к 30-летию Конституции: кого освободят
Aqtau_2023 → Ждём а свободу Масимова. А то наверное уже загорел на Мальдивах.
«Мой сын не говорит и стал пугаться звуков»: в Актау родители жалуются на воспитателя детсада
Галина63 → Это конечно упущение родителей, нужно сразу же было принимать меры, как только первый раз заподозрили неладное. Теперь трудно будет что-либо доказать. А, эту с позволения сказать "воспитательницу" не…