Обрушение крыши в актовом зале сельской гимназии в Мангистау попало на видео

фото прислано очевидцами для Lada.kz

Инцидент случился рано, около 6:00 часов утра 23 июля, в период летних каникул. К счастью, в момент обрушения в здании никого не было — пострадавших нет. По предварительным данным, площадь обрашения составила 250 квадратных метров.

Как сообщили в городском отделе образования Каракиянского района, здание школы было построено и введено в эксплуатацию в 2009 году. На сегодняшний день в ней обучаются свыше 1400 детей.

«На данный момент известно, что в 6 утра с крыши актового зала обрушился бетонный фрагмент конструкции. Ведутся необходимые обследования и техническая экспертиза. Пока окончательного заключения нет — его готовят специалисты технадзора. Однако уже сейчас можем подтвердить: никто не пострадал», — сообщил представитель отдела образования Каракиянского района.

По предварительной информации, повреждения зафиксированы только в части актового зала. Все остальные помещения учебного заведения, включая кабинеты, в которых проводятся занятия, находятся в исправном состоянии.

Если ремонтные работы не будут завершены до начала учебного года, руководство района не исключает возможность временного перераспределения учащихся в другие школы.

«Гарантийный срок здания уже завершился — школе 16 лет. Мы приложим все усилия, чтобы устранить последствия до 1 сентября», — отметили в отделе образования.

По факту обрушения создана специальная комиссия. Официальные выводы и причины обрушения будут озвучены после получения результатов технической экспертизы.

Вместе с комиссией на место происшествия выехал первый заместитель акима области Ербол Избергенов.