Голые атакуют! В Актау мужчина бегал по дороге и раздевался на ходу

В социальных сетях появилось видео, снятое в 6 микрорайоне Актау, на котором мужчина с признаками неадекватного поведения бегает по проезжей части, создавая угрозу участникам дорожного движения. В полиции региона сообщили Lada.kz , что нарушитель был задержан, привлечён к административной ответственности и помещён в специальный приёмник.

Кадр видео

По информации пользователей, инцидент произошёл 24 июля 2025 года в 02:35 ночи. На кадрах, снятых в 6 микрорайоне, видно, как мужчина сначала переходит дорогу, шатаясь из стороны в сторону, а затем начинает бегать по проезжей части, не реагируя на проезжающие мимо автомобили.

Неадекватный мужчина бегал по дороге, не обращая внимания на транспорт. Затем он снял с себя одежду и скрылся в неизвестном направлении, — сообщили очевидцы в социальных сетях.

В полиции региона подтвердили факт происшествия, уточнив, что нарушитель был задержан, привлечён к административной ответственности и помещён в спецприёмник.

В отношении мужчины был составлен административный протокол по статье 440 КоАП РК. По решению суда нарушителя водворили в специальный приёмник на 10 суток, — сообщили в департаменте полиции.

Напомним, обнажённый мужчина спрыгнул с крыши в момент, когда к нему пытались добраться спасатели. Позже солдаты Нацгвардии задержали еще одного голого человека, разгуливающего по 5 микрорайону. Еще одно видео "нюдс" было опубликовано в одном из дворов Актау. Там видно, как из подъезда выходит голый молодой человек.

В Центре психического здоровья Мангистауской области рассказали, что подобное поведение связано с воздействием психотропных или наркотических веществ, реже — с психическими расстройствами.