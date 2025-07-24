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24.07.2025, 08:47

Голые мужчины на улицах Актау: что происходит и стоит ли бояться?

Происшествия 0 7 758 Наталья Вронская

За последнюю неделю жители Актау не раз становились свидетелями странных и пугающих сцен: по улицам города бродили полностью обнажённые мужчины. Такие эпизоды были зафиксированы в разных районах — в том числе на глазах у детей и прохожих. В редакцию Lada.kz обратились обеспокоенные горожане с вопросом: что происходит и опасно ли это? Мы отправились за комментарием к руководителю Центра психического здоровья Мангистауской области Мади Токанову.

Создано с помощью ИИ
Создано с помощью ИИ

Необычное поведение — сигнал тревоги

По словам специалиста, в большинстве случаев подобное поведение связано с воздействием психотропных или наркотических веществ, реже — с психическими расстройствами.

«Мы со своей стороны всегда реагируем на такие ситуации. Если поступает информация, мы стараемся максимально оперативно вмешаться. Но основная причина — психотропные препараты или наркотики. Это может быть также злоупотребление психоактивными веществами», — пояснил Мади Токанов.

Он отметил, что в подобных случаях изменения в сознании происходят резко, человек может испытывать галлюцинации, дезориентацию, утрачивать чувство стыда и контроля над поведением.

Могут ли они быть опасны?

Эксперт подчёркивает: человек в изменённом состоянии сознания, особенно под действием наркотиков, потенциально может представлять опасность для окружающих.

«Все наркотические вещества — это социально опасно. Мы ведь помним резонансные случаи, когда люди в состоянии психоза совершали ужасные поступки. Это может быть не обязательно связано с галлюцинациями, а, например, с состоянием безысходности, зависимости, — прокомментировал он. — Бывали случаи, когда в порыве аффекта и отчаяния люди причиняли вред даже самым близким. Так, в Алматы игроман выбросил в окно ребенка»

Что делать, если вы стали свидетелем?

Главный совет от врача: не пытайтесь вступать в диалог с человеком, чьё поведение кажется неадекватным. Не стоит пытаться помочь самостоятельно — это может быть опасно.

«Лучше сразу вызывать полицию или скорую помощь. Особенно если человек полностью раздет и ведёт себя агрессивно. Это уже не просто эксцентричное поведение, а потенциальная социальная угроза. В любом случае, человек нуждается в медицинской помощи», — подчеркнул Токанов.

Куда обращаться?

Если вы стали свидетелем подобных ситуаций, необходимо незамедлительно сообщить в полицию по номеру 102 или вызвать бригаду скорой помощи по номеру 103. В случае подтверждения психического расстройства или наркотического опьянения дальнейшее сопровождение человека будет осуществляться специалистами Центра психического здоровья.

Медицина и силовые структуры готовы работать с подобными случаями, однако оперативная реакция со стороны самих горожан играет решающую роль. Как отметил специалист, если на подобное поведение не реагировать, ситуация может выйти из-под контроля. Напоминаем: психическое здоровье — это не только вопрос индивидуального состояния, но и общественной безопасности.

Напомним, обнажённый мужчина спрыгнул с крыши в момент, когда к нему пытались добраться спасатели. Позже солдаты Нацгвардии задержали еще одного голого человека, разгуливающего по 5 микрорайону. Еще одно видео "нюдс" было опубликовано в одном из дворов Актау. Там видно, как из подъезда выходит голый молодой человек. 

 

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Комментарии

3 комментарий(ев)
Sara19k
Sara19k
якобы под действием психотропов! А причинное место рукой прикрыл. Стесняется что ли? или сапсем маленький?!
24.07.2025, 08:36
Jack
Jack
Электроэнергии нет, кондиционеры не работают...
24.07.2025, 08:25
Argallo
Argallo
Полиции же так сложно поймать всех дилеров, номера которых по всем подъездам и городу на стенах расписаны, это же работать надо будет
24.07.2025, 04:49
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