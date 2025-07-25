В Актау пятерых человек унесло в открытое море

Молодые люди катались на сапбордах. Их вернули на берег спасатели, передает Lada.kz .

Фото: МЧС РК

Сильный ветер унес пятерых человек на 2,5 километра от берега в районе яхт-клуба "Бриз" 23 июля. Вернуться самостоятельно у них не было возможности.

Унесенных ветром заметили спасатели во время патрулирования. Их благополучно доставили на берег. Медицинская помощь никому не потребовалась.

Напомним, в пресс-службе акимата города дали подробный ответ на вопрос жителей Актау о том, почему нельзя установить спасательные посты на каждом километре побережья.