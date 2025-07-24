"Спасатели работают там, где купание разрешено": власти Актау дали официальный ответ на запрос жителей

В пресс-службе акимата города дали подробный ответ на вопрос жителей Актау о том, почему нельзя установить спасательные посты на каждом километре побережья, таким образом исключив смертельные случаи на воде, передает Lada.kz

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Вопрос создания спасательных постов на коммунальных пляжах входит в компетенцию местных исполнительных органов.

«В городе Актау имеется три коммунальных пляжа. В соответствии с этим в текущем году аппаратом акима города на Солдатском пляже организован один спасательный пост. Еще один, расположенный в 7А микрорайоне, в связи с обмелением Каспия, возможно, будет исключен. Об этом направлено предложение в уполномоченный орган, поскольку дальнейшее его использование недопустимо. Второй пляж - в 1А микрорайоне, с 2022 года он находится в доверительном управлении у частного предпринимателя. Таким образом, в городе функционируют два коммунальных пляжа, на каждом из которых есть спасательные посты», - сообщили в акимате.

Однако горожане предлагали спасательными постами обезопасить не только разрешенные места для купания, но и запретные пляжи.

«Но здесь, по нашему пониманию, речь идёт о создании спасательных постов в запрещённых и необорудованных местах для купания. Во-первых, в этих местах нельзя купаться. Согласно Правилам безопасности на водоёмах, купание в подобных местах не допускается. Эти участки являются потенциально опасными и не предназначены для использования. Во-вторых, купание в запрещённых и необорудованных местах влечёт ответственность в соответствии со статьёй 412 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях». В-третьих, отказ от купания в данных местах, это, в первую очередь, безопасность граждан», - говорится в сообщении.

Установить посты на каждом километре, говорят в акимате, задача не простая в связи с очень большой береговой линией в Мангистау.

«Необходимо отметить, что протяжённость береговой линии Мангистауской области составляет около 1400 км. Прибрежные территории охватывают два города - Актау и Жанаозен, а также два района - Каракиянский и Тупкараганский. В каждом из этих населённых пунктов имеются спасательные подразделения Оперативного спасательного отряда ДЧС, задействованные в патрулировании, предупреждении и реагировании на чрезвычайные ситуации на воде», - сообщили в акимате.

Департаментом постоянно обеспечивается безопасность населения на водоёмах. С начала купального сезона спасателями и пожарными Департамента организовано 11 мобильных постов в будние дни и 33 - в выходные, которые выставлялись на самых многолюдных и опасных участках прибрежной зоны. Благодаря принятым мерам по увеличению количества мобильных постов удалось предотвратить гибель и спасти 24 жизни, из них 13 детей.

В связи с этим Департамент призывает купаться только в разрешённых местах, так как в таких местах организовано дежурство спасателей и имеются спасательные посты.

Так, согласно постановлению акимата Мангистауской области, в городе Актау определено 25 мест для купания, из них 21 - частные и 4 - коммунальные. Коммунальный пляж — это пляж, находящийся в ведении местного исполнительного органа либо переданный в доверительное управление физическому или юридическому лицу. Эти пляжи являются бесплатными для населения.

Список разрешённых мест для купания можно найти в приложении 2ГИС, на официальных сайтах и страницах в социальных сетях акиматов городов и районов, а также Департамента по чрезвычайным ситуациям.

«Запрет на купание в запрещённых и необорудованных местах установлен не с целью ограничения прав граждан, а исключительно ради вашей безопасности. Мы призываем с пониманием относиться к требованиям безопасности. Конструктивная критика принимается и будет учтена в дальнейшей работе. Главная цель профилактической работы — это сохранение жизни и здоровья граждан», - заключили чиновники.

Напомним, ранее жители Актау задались вопросом: почему на побережье Каспия нет спасательных постов на каждом километре? Тогда число разрешенных мест для купания в городе у моря могло бы стать больше. Это не только могло бы повысить безопасность, но и стало бы возможностью создания новых рабочих мест, уверены горожане. С начала купального сезона в Мангистауской области погибли три человека, и все они несовершеннолетние.