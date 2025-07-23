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23.07.2025, 11:42

Мест для купания могло быть больше: будет ли увеличено количество спасательных постов в Актау?

Общество 0 1 215 Наталья Вронская

В разгар купального сезона жители Актау задались вопросом: почему на побережье Каспия нет спасательных постов на каждом километре? Тогда число разрешенных мест для купания в городе у моря могло бы стать больше. Это не только могло бы повысить безопасность, но и стало бы возможностью создания новых рабочих мест, уверены горожане. Однако получить ответ от государственных органов на такую инициативу оказалось не просто, передает Lada.kz.

Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com

Жительница города обратилась в редакцию Lada.kz с предложением оборудовать побережье спасательными пунктами по всему периметру. С этим вопросом журналисты обратились в департамент по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) Мангистауской области. Ответ был лаконичным:

«Этот вопрос в компетенции акимата».

После этого запрос был направлен в акимат города Актау, где, в свою очередь, сообщили:


«Решение о размещении спасательных постов находится в ведении ДЧС».

А пока два ведомства разбираются, кто же все-таки должен решать судьбу наличия спасательных постов, жители региона продолжают рисковать жизнью, купаясь в неустановленных местах.

Между тем стоит отметить, что на официально оборудованных пляжах (а их в Актау немного) спасательные посты есть. Так, в июле в Актау открылась современная спасательная станция на Солдатском пляже — одна из самых популярных зон отдыха у горожан. Также, как сообщили в ДЧС, в текущем сезоне патрулирование прибрежной зоны осуществляется с моря — на катерах и гидроциклах.

Однако эти меры охватывают лишь ограниченные участки побережья. Большинство «диких» пляжей, куда ежедневно устремляются сотни людей, остаются без присмотра. Именно там чаще всего происходят несчастные случаи.

Жители Актау продолжают настаивать: безопасность на воде — это не только зона ответственности самих отдыхающих, но и дело системной организации со стороны местных властей и экстренных служб. 

Напомним, с начала купального сезона в Мангистауской области погибли три человека, и все они несовершеннолетние.

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