В Актау открыли еще одну спасательную станцию

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Оперативно-спасательная станция полностью оснащена лодками и специальным оборудованием. Основные обязанности сотрудников - спасение человеческих жизней, проведение профилактических мероприятий на водоёмах, выполнение поисково-спасательных операций, а также активное участие в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

В здании предусмотрены специальные помещения для сотрудников полиции и медицинских работников. На объекте работают 15 спасателей, которые несут дежурство по трое суток сменами по пять человек.

Напомним, с начала купального сезона в Мангистауской области утонули три подростка. Спасатели вернули на берег несколько десятков отдыхающих, которых уносило в море на плавсредствах.