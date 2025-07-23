У спасателей Мангистау появился гидроцикл

Водный транспорт планируют применять в патрулировании и реагировании на чрезвычайные ситуации в акватории Каспийского моря, передает Lada.kz.
Департамент по ЧС Мангистауской области за счет местного бюджета приобрел гидроцикл марки «Sea-Doo».
Трехместный гидроцикл мощностью 170 лошадиных сил и грузоподъемностью 272 кг пополнил материально-техническую базу оперативно-спасательного отряда.
Спасатели рассчитывают, что приобретение позволит эффективно проводить патрулирование мест массового отдыха и оперативно реагировать на чрезвычайные происшествия на воде. ⠀
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