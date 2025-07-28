В районе села Курык утонул мужчина на «диком» пляже

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Трагический инцидент произошел вчера, 27 июля, на побережье Каспийского моря, в районе села Курык Каракиянского района. Происшествие прокомментировали lada.kz в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) Мангистауской области.

фото из архива Lada.kz

В ДЧС Мангистауской области сообщили, что инцидент произошел в 20:00 в районе села Курык Каракиянского района.

Мужчина 1987 года рождения находился на отдыхе с родственниками и купался в не предназначенном для этого месте.

Тело мужчины 1987 года рождения было обнаружено в четырёх километрах от села Курык Каракиянского района и доставлено на берег. Он утонул примерно в 19:25. В поисково-спасательной операции участвовали два спасателя, одно транспортное средство и одно плавсредство. Тело извлекли из моря с расстояния около 150 метров от берега, - сообщили в ДЧС региона.

Напомним, ранее сообщалось, что в выходные дни, 26 и 27 июля, в районе баз отдыха произошли трагические случаи, утонули трое мужчин.