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28.07.2025, 09:34

В минувшие выходные утонули три человека в Актау

Происшествия 0 3 749 Лиана Рязанцева

В выходные дни, 26 и 27 июля, в районе баз отдыха произошли трагические случаи, утонули трое мужчин. Все тела погибших обнаружены. Подробности происшествия редакции Lada.kz сообщили в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям региона.

фото из архива Lada.kz
фото из архива Lada.kz

Первый трагический случай произошёл 26 июля. В 21:25 поступило сообщение о том, что в районе базы отдыха «O'Mir Glamping» на побережье Каспийского моря, в 48 километрах от Актау, утонули два человека.

По прибытии на место было установлено, что в море утонули двое мужчин, которые пытались спасти двух тонущих девушек. К счастью, девушки сумели выбраться на берег самостоятельно, состояние их удовлетворительное. Тело одного из мужчин 1986 года рождения было обнаружено в 10 метрах от берега и извлечено на сушу. Второго погибшего 2001 года рождения нашли и достали из воды в 00:05. Его тело находилось на глубине 1,5 метра в 10–15 метрах от берега, - рассказали в ДЧС региона.

На следующий день, 27 июля, произошла ещё одна трагедия. В 01:25 поступило сообщение о том, что в районе места отдыха «O'Mir Glamping» в море утонул мужчина 2003 года рождения.

Немедленно были начаты поисково-спасательные работы, однако в темное время суток результатов достичь не удалось. Поисковые мероприятия были продолжены утром 27 июля. К 08:00 часам утра работы завершились, тело погибшего было обнаружено и извлечено из воды, - сообщили в ведомстве.

Напомним, ранее в Актау пятерых человек унесло в открытое море. 

 

 

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