Сейчас на сайте
3295
объявлений
  • продам Сайын за 10 000 000 тенге
  • сдам 1-комнатную квартиру за 12 900 тенге
  • продам 2-комнатную квартиру за 15 000 000 тенге
  • продам Контейнер 20-футовый за 450 000 тенге
  • сдам 1-комнатную квартиру за 5 000 тенге
  • сдам 1-комнатную квартиру за 60 000 тенге
  • продам 3-комнатную квартиру за 19 000 000 тенге
 

 
Четверг, 22 Декабря
+1...-1
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 332.09 KZT
  • €1 = 346.87 KZT
  • 1 RUB = 5.46 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085
  • site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
«Лада» в формате .pdf
 
 
ЛАДА.kz » Происшествия

Станислава Куцай

Опубликовано: Сегодня, 15:35

Просмотров: 1520

В Актау уголовное дело в отношении нетрезвого водителя прекращено по амнистии

В Актау от уголовной ответственности освобожден ранее лишенный водительских прав мужчина, управлявший автомобилем в нетрезвом состоянии. Об этом сообщили в пресс-службе актауского городского суда.

Актауский городской суд
Мужчину задержали полицейские Актау. Лишенный прав водитель управлял автомобилем будучи нетрезвым. Производство по уголовному делу по части 1 статьи 346 УК РК (Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами, находящимся в состоянии алкогольного опьянения) прекращено по амнистии в честь 25-летия Независимости Казахстана.

- Подсудимый ранее лишён прав на управление транспортным средством на три года согласно постановления Специализированного административного суда Актау. Он был задержан в состоянии алкогольного опьянения, управляя автомашиной марки «Lada 21154 - 110 - 40». Тем самым подсудимый совершил уголовный проступок. Постановлением суда от 21 декабря 2016 года, уголовное дело в отношении подсудимого, совершившего уголовный проступок, предусмотренный частью 1 статьи 346 Уголовного Кодекса Республики Казахстан (Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами, находящимся в состоянии алкогольного опьянения), производством прекращено в соответствии со статьями 2 и 6 части 1 Закона Республики Казахстан «Об амнистии в связи с 25-летием госуларственной независимости Республики Казахстан», - сообщили в пресс-службе актауского городского суда.

Фото из архива "Лады"


Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 8 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Маривана (Посетители) Сегодня, 19:16
Цитата: Ingul
Это дело надо обмыть!


Ага, за рулем lol

legalize it...
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Маривана
 Ingul (Посетители) Сегодня, 18:53
Это дело надо обмыть! tost
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Грешник
  • tolk
 jokerok (Посетители) Сегодня, 16:56
Тут друг спрашивает, для грабителей банков не намечается никакой амнистии?

Если что, за компьютером сидит мой кот. А я не вмешиваюсь в личную жизнь моего кота.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Грешник
  • Bass66
  • tolk
 Маривана (Посетители) Сегодня, 16:46
чует мояё жсердце, кому-то уууух каким боком вылезет эта амнистия... но как сказал наш гарант, это для того, чтобы оздоровить общество skuchno bazar

legalize it...
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Mestnyi
  • Aleksa-N
 markus (Посетители) Сегодня, 16:37
Да здравствует казахстанский суд!!! Самый гуманный суд в мире!!!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +8
  • Странник
  • Маривана
  • Aleksa-N
  • Грешник
  • Bass66
  • Лучший
  • tolk
  • .....
 Mestnyi (Посетители) Сегодня, 16:17
Ну конечно, пусть подобные алко-упыри дальше катаются по городу являясь потенциальной угрозой для жизни людей.
В честь 25-летия РК на тот свет отправит пару граждан независимого Казахстана нажравшись на радостях - обмывая амнистию....
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +11
  • ДухLess
  • kolu411
  • Юрий Спассков
  • Mestnyi
  • Странник
  • Маривана
  • Raiders
  • Bass66
  • Лучший
  • tolk
  • .....
 albatros (Посетители) Сегодня, 15:55
прекращено

cvetok надо было ещё наградить Халық Қаһарманы! и права ему вручить особые,пожизненные и неотъёмные!

Diomedea exulans
 
-1
  • tolk
 Не поддерживаю Поддерживаю +11
  • Eugene
  • .....
  • ДухLess
  • Mestnyi
  • Маривана
  • kz1990
  • Aleksa-N
  • Raiders
  • Bass66
  • arsenal
  • Лучший
 Ger-azot (Посетители) Сегодня, 15:50
Владислава Челаха надо амнистировать а не алкашей ездящих пьяными
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 

Новые объявления
сайта «ВесьАктау»

Услуги

Вакансии в Актау

Квартиры в Актау

Легковые автомобили
2010-2016 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130002, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика