В Актау уголовное дело в отношении нетрезвого водителя прекращено по амнистии

Актауский городской суд

Мужчину задержали полицейские Актау. Лишенный прав водитель управлял автомобилем будучи нетрезвым. Производство по уголовному делу по части 1 статьи 346 УК РК (Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами, находящимся в состоянии алкогольного опьянения) прекращено по амнистии в честь 25-летия Независимости Казахстана.



- Подсудимый ранее лишён прав на управление транспортным средством на три года согласно постановления Специализированного административного суда Актау. Он был задержан в состоянии алкогольного опьянения, управляя автомашиной марки «Lada 21154 - 110 - 40». Тем самым подсудимый совершил уголовный проступок. Постановлением суда от 21 декабря 2016 года, уголовное дело в отношении подсудимого, совершившего уголовный проступок, предусмотренный частью 1 статьи 346 Уголовного Кодекса Республики Казахстан (Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами, находящимся в состоянии алкогольного опьянения), производством прекращено в соответствии со статьями 2 и 6 части 1 Закона Республики Казахстан «Об амнистии в связи с 25-летием госуларственной независимости Республики Казахстан», - сообщили в пресс-службе актауского городского суда.



Фото из архива "Лады"