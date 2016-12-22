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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 14:19

Просмотров: 4797

В Актау прохожие спасли двоих детей во время пожара в 22 микрорайоне

Пожар произошел сегодня, 22 декабря, на втором этаже административного здания производственной базы в 22 микрорайоне.
До приезда огнеборцев прохожие спасли двоих несовершеннолетних детей. Об этом сообщили в Службе пожаротушения и аварийно-спасательных работ Актау.

Фото очевидцев из социальных сетей
Сигнал о происшествии в пожарную службу поступил от прохожих в 12:34. Горела офисная мебель на втором этаже административного здания. Площадь горения составила 20 квадратных метров. Второй этаж сильно закопчен.

- До прибытия пожарных прохожие спасли двоих детей, мальчика и девочку 4 и 5 лет, которые находились в этом офисном помещении. Мать детей находилась в рядом стоящем здании в кафе «777». Она работает там. Мать в шоковом состоянии, с ней сейчас работают психологи. По словам детей, они играли со спичками. Пожар локализован через восемь минут, - сообщили в ведомстве.

В Актау прохожие спасли двоих детей во время пожара в 22 микрорайоне


На месте происшествия работали 15 человек личного состава и четыре единицы спецтехники. Точную причину возгорания установят по результатам расследования.


Видео очевидцев



Фото предоставлено Службой пожаротушения и аварийно-спасательных работ Актау


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Комментарии ( 9 )

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Джулия (Посетители) Сегодня, 19:21
Страшно очень! Даже представить боюсь что бедная женщина пережила;(

Главный новый бич страны — это высокомотивированные низкоквалифицированные люди
 
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  • Шым-Актау
 сарбол (Посетители) Сегодня, 17:24
имена фото адреса в студию этих (ПРОХОЖИХ) КРАССАВЦЫ Рахмет Спасибо Вам !!!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • сарбол
  • serik k
  • Шым-Актау
  • Джулия
 Куаныш Атшыбай (Посетители) Сегодня, 17:03
Жаль что, нет имена прохожих спасших детей...
Наши горожане самые лучшие. В беде не оставят...
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • ДухLess
  • a_star_ta
  • Шплинт
  • Джулия
 strana.kz (Посетители) Сегодня, 16:05
Цитата: ДухLess
Я правильно понял, на видео мамаша бежит за детками?

видимо она. вот пережила за какието секунды...увидев такое...пылающее здание где оставила деток.

какое счастье что детки живы и здоровы!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • ДухLess
  • a_star_ta
  • Шым-Актау
 Erlan84 (Дизайнер) Сегодня, 15:18
рад что спасли! а матери урок на будущее - спички детям не игрушка!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • ДухLess
 Dushman (Посетители) Сегодня, 15:16
хорошо что детки живы и здоровы! Представляю состояние матери, но и радость в глаз что все обошлось. Надеюсь теперь будет объяснять, что игры со спичками опасны
 
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  • Куаныш Атшыбай
  • serik k
  • KAZAKH-BOY
 Алик (Посетители) Сегодня, 15:13
Ананың аты Анағой
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Sollo
  • ПетровичЪ.
  • Шплинт
 ДухLess (Посетители) Сегодня, 14:45
Странно орут,но не тушат.

Я правильно понял, на видео мамаша бежит за детками?
До прибытия пожарных прохожие спасли двоих детей, мальчика и девочку 4 и 5 лет, которые находились в этом офисном помещении. Мать детей находилась в рядом стоящем здании в кафе «777»

Очень маленькие... нельзя оставлять без присмотра. Когда ж уже ума наберемся? angryДети в порядке?

Если хочешь понять жизнь, то перестань верить тому, что говорят и пишут, а наблюдай и чувствуй. (Антон Чехов)
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • ДухLess
  • Шплинт
 ПетровичЪ. (Посетители) Сегодня, 14:37
Странно орут,но не тушат.
 
 

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