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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 18:36

Просмотров: 4313

В Актау камера видеонаблюдения запечатлела разгромившего автомобиль мужчину

В редакцию lada.kz обратился житель 1 микрорайона Актау Михаил. Мужчина утверждает, что его автомобиль Renault Duster разгромил неизвестный.

Скриншот видео
Утром 14 декабря, по словам Михаила, он обнаружил вмятину на двери багажника своего автомобиля. Просмотрев камеры видеонаблюдения, он написал заявление в УВД. Нанесенный автомобилю ущерб в сервис-центре оценили в 40 тысяч тенге.

Мужчина рассказал, что действие на видеозаписи происходило во дворе дома №7 в 1 микрорайоне Актау 14 декабря 2016 года ориентировочно в 02:30.



- Так случилось, что именно в этот день, как назло, первый раз за год я забыл включить сигнализацию. Иначе бы я поймал хулигана на месте, потому что живу на первом этаже. На моей камере видно, как от его пинков моя и соседская машины уходили вперед. У двух машин сработала сигнализация, но хозяева не вышли. Я надеюсь, что, возможно, пользователи сайта lada.kz, посмотрев видео, узнают этого человека, - рассказал Михаил.


По его словам, это уже не первый случай в районе, но водители не хотят обращаться в полицию.

Напомним, 11 декабря в 06:00 часов возле Центра обслуживания предпринимателей в 35 микрорайоне от рук налетчика серьезно пострадали четыре автомобиля. У них были выбиты стекла, у некоторых авто оторваны зеркала заднего вида, в салонах лежали камни. Тогда по подозрению в разгроме полицейские задержали местного нетрезвого 23-летнего жителя, который дал признательные показания. В отношении него возбудили уголовное дело по статье 293 части 1 УК РК (Хулиганство).

(Имя в материале изменено)

Видео предоставил Михаил


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Комментарии ( 8 )

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сарбол (Посетители) Сегодня, 23:49
( автор) я живу на первом этаже .. у двух других сработала сигнализация они не вышли..а че сам за соседей чё не вышел если слышал.. не моя сигнализация моя хата с краю..
 
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  • russ
 mer (Посетители) Сегодня, 21:44
Ночной зомби странник.Спроси его где был,скажет дома))).
 
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FANTOM (Посетители) Сегодня, 20:50
У травы не такие симптомы lol, Это либо химия вроде спайса либо синий, а может душевно больной
 
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tolk (Посетители) Сегодня, 19:12
Этот нарик накачался как зомби,шея голову не держит!
 
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  • Юрий Спассков
 Маривана (Посетители) Сегодня, 19:12
Цитата: Краснов
разгромил неизвестный.


да скорее просто синий, торчкам, как вы выразились это на*** не надо.

legalize it...
 
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  • Юрий Спассков
 Куаныш Атшыбай (Посетители) Сегодня, 19:12
Это город. Так что, такое хулиганьё случается. Если честно легко отделался...
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • ПетровичЪ.
  • ЕленаЕлена
  • arsenal
 albatros (Посетители) Сегодня, 18:55
Это вот про таких говорят:
"- «Больно мне!», — сказало сердце,
- «Тошно мне!», — добавила душа.
- «Заткнулись все!», — вмешался разум, и наступила тишина…
- "Все за мной!", - сказала *опа и двинулась навстречу приключениям...

Только, у этого придурка, первые трое (сердце,душа и разум)--вечно с кляпом во рту! У него задница--голова! lol

Diomedea exulans
 
-1
  • Адай_362
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  • ПетровичЪ.
  • fitter
  • arsenal
 Краснов (Посетители) Сегодня, 18:47
Торчок обдолбанный kill
 
 

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