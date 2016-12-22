В Актау камера видеонаблюдения запечатлела разгромившего автомобиль мужчину

- Так случилось, что именно в этот день, как назло, первый раз за год я забыл включить сигнализацию. Иначе бы я поймал хулигана на месте, потому что живу на первом этаже. На моей камере видно, как от его пинков моя и соседская машины уходили вперед. У двух машин сработала сигнализация, но хозяева не вышли. Я надеюсь, что, возможно, пользователи сайта lada.kz, посмотрев видео, узнают этого человека, - рассказал Михаил.

Утром 14 декабря, по словам Михаила, он обнаружил вмятину на двери багажника своего автомобиля. Просмотрев камеры видеонаблюдения, он написал заявление в УВД. Нанесенный автомобилю ущерб в сервис-центре оценили в 40 тысяч тенге.Мужчина рассказал, что действие на видеозаписи происходило во дворе дома №7 в 1 микрорайоне Актау 14 декабря 2016 года ориентировочно в 02:30.По его словам, это уже не первый случай в районе, но водители не хотят обращаться в полицию.Напомним, 11 декабря в 06:00 часов возле Центра обслуживания предпринимателей в 35 микрорайоне от рук налетчика серьезно пострадали четыре автомобиля. У них были выбиты стекла, у некоторых авто оторваны зеркала заднего вида, в салонах лежали камни. Тогда по подозрению в разгроме полицейские задержали местного нетрезвого 23-летнего жителя, который дал признательные показания. В отношении него возбудили уголовное дело по статье 293 части 1 УК РК (Хулиганство).(Имя в материале изменено)