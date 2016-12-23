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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 15:08

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По факту смертельного ДТП на трассе Актау-Жетыбай ведется досудебное расследование

В ДТП, произошедшем 17 декабря на трассе Актау-Жетыбай, погибли четыре человека. Возбуждено уголовное дело по статье 345 части 4 УК РК (Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Об этом сообщили в пресс-службе ДВД Мангистауской области.

Место ДТП. Фото очевидца
ДТП, где столкнулись автомашины ГАЗель и ВАЗ-21104, произошло на 65/80 километре трассы Актау-Жетыбай. Сообщение о происшествии в дежурную часть местной полицейской службы ДВД Мангистауской области поступило 17 декабря в 17:40 от очевидца.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, водитель ВАЗ-21104 1985 года рождения двигался со стороны Актау по направлению в Жетыбай и столкнулся с грузовым автомобилем ГАЗель под управлением водителя 1987 года рождения.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 345 части 4 УК РК. Проводится досудебное расследование, - проинформировали в ведомстве.


В качестве наказания по данной статье предусматривается лишение свободы на срок от пяти до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до семи лет.

Напомним, в ДТП от полученных травм три человека погибли на месте. Двое пострадавших мужчин доставлены попутным транспортом в жетыбайскую больницу. Один из пострадавших в аварии доставлен бригадой санитарной авиации в Мангистаускую областную больницу, где 18 декабря в 04:30 скончался от полученных травм.

Второй пострадавший пассажир, находившийся ранее в больнице Жетыбая на лечении, выписан и отпущен домой.


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